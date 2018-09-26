Kadir İnanır ve Vahide Perçin’in başrolleri üstlendiği “Kapı”nın çekimlerinde son haftalara girildi. Filmin basın toplantısında konuşan Kadir İnanır, isim vermeden Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar'a yönelik olarak, “Kaç gündür yollarda anamız ağladı. Burnumuzdan geldi her şey. Sorumlusu iki komedyen" dedi. İnanır devamında, "Bu işin sorumlularının kiminle neyi konuşacağını iyi bilmesi lazım. Biraz daha ileri gidersem yayınlayamazsınız" diyerek tepki gösterdi.

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre “Kapı” filminin oyuncu kadrosu geçen gün basın mensuplarının karşısına çıktı. Kadir İnanır, basın toplantısında isim vermeden Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar'a yönelik olarak şunları kaybetti:

“Türk sinemasını kurtarmayı onlara bıraktık, onlar kurtaracakmış. Türk sineması onlardan soruluyormuş. Öyle okudum bir gazetede. Hayır, Türk sineması kimseden sorulmuyor. Halk teslim eder herkesin hakkını. Ben 50’nci yıla giriyorum, hâlâ karşınızdayım. Bu işin sorumlularının kiminle neyi konuşacağını iyi bilmesi lazım. Biraz daha ileri gidersem yayınlayamazsınız.”

"Sorumlusu iki komedyen"

İnanır şöyle devam etti:

“Kaç gündür yollarda anamız ağladı. Burnumuzdan geldi her şey. Sorumlusu iki komedyen... Ben ikisini de çok severim ama yanlış, kategori dışı. Kendi aralarında yarışan bir mekanizma.”

İnanır, “Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar’ı mı kastediyorsunuz?” sorusuna ise “İsim falan vermiyorum. Belli bir liste var, onlarla görüşüyorlar zaten. Görüşsünler tabii görüşmesinler demiyorum ama mesleğin esas sahiplerini yok saymak doğru değil” diye yanıt verdi.