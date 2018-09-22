Ahmet Hakan’dan Şeyma Subaşı yorumu

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Acun Ilıcalı'nın, “Biz Şeyma’nın gezilerini masraf olarak değil, yatırım olarak görüyoruz” açıklamasını eleştirdi.

Hakan'ın bugünkü köşe yazısından ilgili bölüm şöyle;

Ahmet Hakan'dan Berat Albayrak'a açık mektup

VALLAHİ ANLAMADIM, BİLLAHİ ANLAMADIM

ACUN Bey, eşi Şeyma’nın dillere destan gezileriyle ilgili olarak şöyle demiş:

“Biz Şeyma’nın gezilerini masraf olarak değil, yatırım olarak görüyoruz”.

Nasıl bir yatırım bu?

“Çok gezen bilir” sözünden yola çıkılarak bir eğitim yatırımı mı?

Yoksa memleketimizin tanıtımına mütevazı bir katkı mı?

Yoksa yoksa… Küresel ölçekte bir turizm propagandası mı?

Laf sokma gayretinde falan değilim.

Vallahi anlamadım, billahi anlamadım.