Angelina Jolie'yi üzen haber...

İsviçre’nin başkenti Bern’de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan için taziye mesajları gelmeye devam ediyor.

Oscar ödüllü oyuncu ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie mesajında, “Gerçek bir küresel devlet adamı ve dürüstlük abidesi olan Kofi Annan’ın ölümü beni derinden üzdü. Onu insani yönü, zarafeti ve vakur tavrıyla hatırlayacağım. Düşüncelerim eşi ve ailesiyle birlikte” ifadelerini kullandı.

Kofi Annan, İsviçre’de 80 yaşında hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi de yaptığı yazılı açıklamada, Annan’ın ölümünden büyük üzüntü duyduğunu belirterek, “Dünya çok büyük bir adamı kaybetti. Ben de iyi bir arkadaşımı, akıl hocamı, rol modelimi ve değerli bir danışmanımı kaybettim” değerlendirmesinde bulundu.

BM Cenevre Ofisi Genel Direktörü Michael Möller ise yayımladığı taziye mesajında, “Kofi Annan olağanüstü bir siyasi liderdi, ancak onun ana mirası onun insanlığıdır” görüşüne yer verdi.