Hadise'ye eski sevgilisi Hakan Sabancı'dan destek

Hadise'ye intihara teşebbüs eden annesi Gülnihal Açıkgöz için eski aşkı Hakan Sabancı'dan destek geldi.

Posta'nın haberine göre, zor günler geçiren Hadise, 2016'da aşk yaşadığı Hakan Sabancı'dan bir telefon mesajı aldı.

Hakan Sabancı'nın, Hadise'ye şöyle yazdığı iddia ediliyor: ''Sen güçlü bir kadınsın. Bunun da üstesinden geleceksin. Her zaman yanındayım.''

''KONUŞMAYACAĞIM''

Öte yandan geçen gün Atatürk Havalimanı'nda görüntülenen Hadise, annesiyle ilgili sorular üzerine konuşmama kararı aldığını söyledi.



Hadise, "Annenizin şu an sağlık durumu nasıl? Belçika'ya götürüceğiniz doğru mu?" soruları üzerine, "Konuşmayacağım. Kesin kararım" dedi.