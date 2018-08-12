12 Ağustos 2018 14:14

Hayko Cepkin evlendi

Hayko Cepkin evlendi
Şarkıcı Hayko Cepkin 15 yıldır birlikte olduğu Aslı Kula ile evlendi.
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Hayko Cepkin evlilik haberini sosyal medya hesabı Instagram'dan duyurarak "15 yıllık birlikteliğimizi ailemizin ve dostlarımızın katılımı ile taçlandırdık. Çok güldük çok eğlendik. Mutluluğumuza ortak olan herkese sonsuz teşekkürler" dedi.

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