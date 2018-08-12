Hayko Cepkin evlendi

Şarkıcı Hayko Cepkin 15 yıldır birlikte olduğu Aslı Kula ile evlendi.

Hayko Cepkin evlilik haberini sosyal medya hesabı Instagram'dan duyurarak "15 yıllık birlikteliğimizi ailemizin ve dostlarımızın katılımı ile taçlandırdık. Çok güldük çok eğlendik. Mutluluğumuza ortak olan herkese sonsuz teşekkürler" dedi.