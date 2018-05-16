Deniz Çakır’dan Ahmet Hakan’a 'Barış Atay' tepkisi

BİRGÜN- Hürriyet gazetesindeki köşesinden, Barış Atay'ı hedef alarak, Muharrem İnce ve Meral Akşener'e çağrıda bulunan ve “Lütfen bu adama haddini bildiriniz!” başlıklı bir yazı kaleme alan Ahmet Hakan’ın bu satırlarının üzerinden, neredeyse bir gün bile geçmeden oyuncu Barış Atay gözaltına alındı.

Madenci tekmeleyen Yusuf Yerkel'in özür mesajının ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan “Hepiniz ağlayarak özür dileyeceksiniz. O gün geldiğinde; affedeni, acıyanı, yargılamaktan vazgeçeni de unutmayacağız! Yok öyle ‘torunlarla emeklilik, hepimiz kardeşiz, kavga istemiyoruz' falan. Her şey yeni başlıyor. Bu ülkeye, insanına yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz” diye yazdığı için gözaltına alınan ve Fatih Vatan Caddesi üzerindeki Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne götürülen Barış Atay’a bir destek de Ahmet Hakan’ı eleştiren paylaşımıyla oyuncu meslektaşı Deniz Çakır’dan geldi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide izlediğimiz Deniz Çakır, Instagram paylaşımında isim vermeden Ahmet Hakan’ın yaptığı çıkışa değinerek şu sözleri paylaştı:

“Yazık… Gazetecilik de, gazete köşeleri de bu her devrin adamlarına kaldı… Dillerine, kalemlerine vicdan diliyorum yine de…”