Ünlü model, türbanı yüzünden işinden oldu

Daha önce birçok derginin kapağını süsleyen Mariah Idrissi, Müslüman olduğu gerekçesiyle anlaştığı bir kozmetik markasının kendisiyle işbirliğini bitirdiğini ileri sürdü.

İngiltere'de yaşayan Müslüman model Mariah Idrissi'nin, ünlü bir makyaj markasıyla imzaladığı kontrat, türban taktığı gerekçesiyle iptal edildi.

TÜRBANI YÜZÜNDEN YAPILAN ANLAŞMA BOZULDU

Londra'da yaşayan 25 yaşındaki Müslüman model Mariah Idrissi, türbanı yüzünden işten çıkarıldığını açıkladı. Daha önce H&M'in de marka yüzü olan ünlü model, Müslüman olduğu gerekçesiyle anlaştığı bir kozmetik markasının kendisiyle işbirliğini bitirdiğini yazdı.

"BENİM İÇİN KADIN KADINDIR"

Kadınların türbanlı ve türbansız diye ayrılmaması gerektiğini savunan Idrissi, "Benim için kadın kadındır. O yüzden bana verilen bu tepki gerçekten şok ediciydi" dedi.