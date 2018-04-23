Ünlü isimden Hadise'ye İlginç Yorum: Roberto Carlos Gibisin

Eski manken Ebru Şancı, Coachella Festivali'nde paylaştığı fotoğraflar 'photoshop'lu çıkan Hadise için "İyi hoş kızsın da bacaklar yeminle Roberto Carlos gibi" yorumunu yaptı.

Coachella Festivali'ne katılarak ülkemizde en çok konuşulan isimlerden biri olan Hadise, önceki akşam Maltepe'de konser verdi. Şarkıcının kilolu hali dikkatlerden kaçmadı.

EBRU ŞANCI'NIN DİLİNE DÜŞTÜ

Maltepe'de hayranlarıyla buluşan Hadise, giydiği kıyafetle de geceye damgasını vurdu. Kendisini izlemeye gelen hayranlarına eğlenceli dakikalar yaşatan Hadise'nin kilolu hali dikkat çekti.

Coachella Festivali'nde paylaştığı fotoğraflar 'photoshop' çıkınca eski manken Ebru Şancı'nın da diline düştü.

"ROBERTO CARLOS"

Ebru Şancı Instagram hesabından Hadise'ye, "İyi hoş kızsın da bacaklar yeminle Roberto Carlos gibi" yazdı. Bu yorum takipçilerini de ikiye böldü. Bir kısım Ebru Şancı'ya destek verirken bazı kişiler de Hadise'nin fiziğinin kötü olmadığını yorumladı.

İşte Hadise'nin doğal hali;