Netflix'te Çağatay Ulusoy krizi

Netflix, yeni dizilerini Roma'da tanıttı. Kanalın ilk Türk dizisi 'Muhafız'ın başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy'un fotoğraf paylaşmamasının ve Türk gazetecileri reddetmesinin krize neden olduğu iddia edildi.

Uluslararası dijital TV platformu Netflix, yeni dizilerini geçen çarşamba ve perşembe İtalya’nın Roma kentinde tanıttı.

Posta gazetesinin haberine göre, kanalın ilk Türk dizisi 'The Protector'da (Muhafız) başrol oynayan Çağatay Ulusoy'un seçimleri iki günlük etkinliğe damgasını vurdu.

Dünyaca ünlü oyuncular sosyal medyaya bol bol fotoğraf yüklerken Çağatay Ulusoy'un paylaşım yapmaması tatsızlık yaşanmasına neden oldu.

Büyük bir izleyici kitlesine sahip İspanyol yapımı 'La Casa De Papel'in başrolündeki Alvaro Morte, Çağatay Ulusoy ile poz verip bu kareyi takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

Çağatay Ulusoy'un menajerinin de Türk gazetecilerin röportaj taleplerini olumsuz yanıtlamasının Roma'da gerginlik yarattığı öne sürüldü.

Çağatay Ulusoy, N. İpek Gökdel'in 'Karakalem' adlı romanından uyarlanan 'The Protector'da 'Hakan' karakterini canlandırıyor.