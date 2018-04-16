Özcan Deniz'in eşi Feyza Aktan’dan kıyafet açıklaması

Özcan Deniz'in hamile eşi Feyza Aktan geçtiğimiz günlerde aynı kıyafetle görüntülenmiş ve olay olmuştu. Aktan bu konuyla ilgili açıklama yaptı

İstanbullu Gelin dizisinden ayrıldıktan sonra inzivaya çekilen Özge Borak, Feyza Aktan'la birlikte önceki gün Bebek'te görüntülendi.

Aynı dize rol arkadaşı Özcan Deniz’in eşi Feyza Aktan ile Bebek’te Kahve Dünyası’nda yaklaşık bir saat baş başa oturdular. Çıkışta gazetecileri karşısında gören ikili muhabirlerle ayaküstü sohbet ettiler. Borak, “Dizi bittikten sonra yeni sezonu beklediğini ve tatil yaptığını bir yandan da Feyza'nın doğumunu beklediklerini” söyledi.

Geçtiğimiz günler de bir restorandan çıkarken giydiğiniz kıyafet çok konuşuldu, Feyza Hanım ne diyeceksiniz? sorusuna; “Tamamen tesadüf her gün farklı kıyafet giyiyorum. Benim için görsellikten önce nasıl rahat ediyorsam öyle giyiniyorum” dedi. Muhabirleri, ‘Özge Hanım, Feyza Hanım’ı Özcan Bey size mi emanet etti?’ sorusuna Borak, ” Estağfurullah aşk olsun emanet edilmeye ihtiyacı yok. Özcan canımdır yani o da emanetim sayılır” dedi.