Cannes Film Festivali 2018’de gösterilecek filmler belli oldu!

71. Cannes Film Festivali, bu sene 8-19 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek. Netflix’in 71. Cannes Film Festivali’nde yer almayacağının gündeme gelmesinin ardından 2018 Cannes Film Festivali’nin programı merakla bekleniyordu.
2018 Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye için yarışacak filmler, festival başkanı Thierry Frémaux tarafından açıklandı.
İşte 8-19 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek 71. Cannes Film Festivali’nde yer alacak filmler!
Ana Yarışma
Todos lo Saben (Everybody Knows) – Asghar Farhadi
En Guerre (At War) – Stéphane Brizé
Dogman – Matteo Garrone
Le livre d’image – Jean-Luc Godard
Netemo Sametemo (Asako I & II) – Ryusuke Hamaguchi
Plaire Aimer et Courir Vite (Sorry Angel) – Christophe Honoré
Les Filles du Soleil (Girls of the Sun) – Eva Husson
Ash is Purest White – Jia Zhang-Ke
Shoplifters – Kore-Eda Hirokazu
Capharnaüm (Capernaum) – Nadine Labaki
Buh-Ning (Burning) – Lee Chang-Dong
BlacKkKlansman – Spike Lee
Under the Silver Lake – David Robert Mitchell
Three Faces – Jafar Panahi
Zimna Wojna (Cold War) – Pawel Pawlikowski
Lazzaro Felice – Alice Rohrwacher
Yomeddine – A.B Shawky
Leto (L’Ete) – Kirill Serebrennikov
Özel Gösterimler
10 Years in Thailand – Aditya Assarat, Wisit Sasanatieng, Chulayarnon Sriphol & Apichatpong Weerasethakul
The State Against Mandela and the Others – Nicolas Champeaux & Gilles Porte
O Grande Circo Místico (The Great Mystical Circus) – Carlo Diegues
Les Ames Mortes (Dead Souls) – Wang Bing
A Tous Vents (To the Four Winds) – Michel Toesca
La Traversee – Romain Goupil
La Pape François – Un Homme de Parole (Pope Francis – A Man of His Word) – Wim Wenders
Gece Yarısı Gösterimleri
Arctic – Joe Penna
Gongjak (The Spy Gone North) – Yoon Jong-Bing
Yarışma Dışı Filmler
Solo: A Star Wars Story – Ron Howard
Le Grand Bain – Gilles Lellouche
Un Certain Regard
Grans (Border) – Ali Abbasi
Sofia – Meyem Benm’Barek
Les Chatouilles (Little Tickles) – Andréa Bescond & Eric Métayer
Long Day’s Journey Into Night – Bi Gan
Manto – Nandita Das
À Genoux Les Gars (Sextape) – Antoine Desrosieres
Girl – Lukas Dhont
Gueule D’Ange (Angel Face) – Vanessa Filho
Euphoria – Valeria Golino
Rafiki (Friend) – Wanuri Kahiu
Mon Tissu Prefere (My Favorite Fabric) – Gaya Jiji
Die Stropers (The Harvesters) – Etienne Kallos
In My Room – Ulrich Köhler
El Angel – Luis Ortega
The Gentle Indifference of the World – Adilkhan Yerzhanov