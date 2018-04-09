Filistin'den İstanbul Film Festivali'ne boykot

Açıklamada, diğer katılımcılara da boykot çağrısı yapıldı.

GazeteDuvar'da yer alan habere göre Filistinli yapımcı, yönetmen ve oyuncular, İstanbul Film Festivali’nin sponsorları arasında ARTISRAEL aracılığıyla İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın da bulunduğu gerekçesiyle, festivalden çekiliyor.

‘İSRAİL, SANATI MEŞRUİYET İÇİN KULLANIYOR’

Filistin İçin İsrail’e Boykot Girişimi’nden yapılan açıklamaya göre, İKSV’nin düzenlediği İstanbul Film Festivali’nin bu yılki sponsorlarının arasında ARTISRAEL adlı kurum aracılığıyla İsrail Dışişleri Bakanlığı da bulunuyor.

Daha önce yayımlanan bir mektupla, bu sponsorluktan vazgeçilmesinin istendiği belirtilen açıklamada, “İsrail’in, kültür ve sanatı kendisine meşruiyet sağlamak için bir araç olarak kullandığını biliyoruz. Bu gerçek ve İsrail’e yönelik boykot çağrısı, Roger Waters’tan Ken Loach’a, Judith Butler’dan Elvis Costello’ya, Jean Luc Godard’tan Eyal Sivan’a aralarında Yahudilerin de bulunduğu büyük bir sanatçı ve entelektüel grubu tarafından uzun bir zamandır dillendiriliyor. İKSV yöneticilerinin bu çağrıdan haberdar olmaması zaten mümkün değildi” denildi.

ODEH: SAVAŞ SUÇLARI İŞLEYEN BİR ÜLKEYLE İŞBİRLİĞİNE İNANAMIYORUM

İKSV’nin düzenlediği İstanbul Müzik Festivali için de İsrail’in sponsor olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“İKSV çağrımıza uymadı ancak önce Annemarie Jacir’in yönetmenliğini yaptığı ‘Düğün Davetiyesi’ (Wajib) filmi festivalden çekildi. Festivale katılması beklenen filmin ekibi seyahatlerini iptal etti. Filmin yapımcısı Ossama Bawardi de konuk olduğu Köprüde Buluşmalar’a aynı gerekçeyle katılmayacağını açıkladı. Ardından, Filistinli yönetmen/yapımcı May Odeh de, İsrail’in sponsorluğu sebebiyle, Köprüde Buluşmalar’a katılmayacağını Facebook sayfasında açıkladı. Odeh, ‘Böyle bir festivalin sponsorluk için savaş suçları işleyen bir ülkeyle işbirliği yaptığına inanamıyorum’ diyor.

‘Düğün Davetiyesi’nin başrol oyuncusu Mohammad Bakri ise, mektubunda, ‘İsrail’in İstanbul Film Festivali’yle resmi işbirliğinin sonucu olarak, özellikle Gazze’deki son Kara Cuma günü, İsrail ordusu masum insanlara ateş ederken festivalinize yapacağım ziyareti iptal ediyorum. Gelmem çok ayıp olurdu. Ancak Festival’in İsrail sponsorluğunu reddetmesi halinde gelebilirim’ diyor.

Başta İKSV olmak üzere tüm sanat kurumlarına İsrail devletiyle herhangi bir anlaşma yapmamaları, işgale ortak olmamaları çağrımızı tekrar ederken, filmini festivalden çeken sanatçılara da teşekkür ediyor, diğer katılımcıların da Filistinlerle dayanışma adına aynı tavrı göstermesini bekliyoruz. Filistin halkı ve işgal altında yaşayan halklar bu dayanışmanızı unutmayacaktır.”