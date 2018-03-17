Azerbaycan istedi İstanbul Valiliği yasakladı

Filmmor Kadın Filmleri Festivali'nin son gününde “Komşu Komşunun Filmine Muhtaçtır” bölümünde gösterilecek olan İranlı yönetmen Anahid Abad'ın “Yeva” filmi Azerbaycan'ın talebi üzerine, İstanbul Valiliği’nden gelen tebligatla yasaklandı.

‘MASA BAŞI KARARLARLA FİLMİN YASAKLANDIĞI GÜNLERDEYİZ’

Azerbaycan Konsolosluğu'nun, “Karabağ meselesi hassasiyetleri” dolayısıyla filmin Türkiye’de gösterilmemesi konusunda girişiminin olduğunu belirten Filmmor Koordinatörü Melek Özman, “Filmin yasaklanmasını Azerbeycan Hükümeti isteyebilir; ama valiliğin bunu yasaklamaması gerekir. Numan Kurtulmuş’un 10 gün önce yaptığı ‘Artık Türkiye’de o devirler geçti. 3 kişinin masa başında film yasakladığı devirlerde değiliz’ açıklamasını hatırlatmak istiyorum. Hala masa başında verilen kararlarla filmin yasaklandığı günlerdeyiz” diye konuştu.

Bir kadının çocuğuyla birlikte mağdur edilişini konu alan filmin, Ermenistan’daki ataerkil toplumu eleştirdiği ve Karabağ’ın filmde yalnızca uzak bir nokta olarak yer aldığı belirtildi.