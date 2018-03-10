Kaybedenler Kulübü Yolda'dan sürpriz!

Bundan 7 yıl önce vizyona giren, başrollerinde Nejat İşler ve Yiğit Özşener'in rol aldığı, 90’ların efsane radyo programına imza atan Kaan Çaydamlı ve Mete Avunduk’un hikayesini anlatan Kaybedenler Kulübü’nün ikincisine sayılı günler kaldı.

16 Mart izleyiciyle buluşacak Kaybedenler Kulübü Yolda filminde İşler ve Özşener’e Hande Doğandemir, Merve Çağıran, Rıza Kocaoğlu ve Sarp Akkaya da eşlik ediyor.

Merakla beklenen filmle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. puhutv resmi Twitter hesabından Kaybedenler Kulübü Yolda ile ilgili açıklama yaptı. Buna göre; Kaybedenler Kulübü Yolda'nın ilk 03:32 dakikasının sinemalardan önce bu pazartesi günü puhutv'de yayınlanacak