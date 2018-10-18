Elazığ'da tarihi keşif!

Mustafa Uc'un haberine göre Elazığ Valiliği ve Fırat Üniversitesi işbirliğinde yürütülen çalışmada, Hazar Gölü’nde batık şehrin olduğu yerde surlara ve sualtı kalesine ulaşıldı.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, sualtı kalesinde ve surlarda arkeolojik çalışma yapılacağını duyurdu. Vali Kaldırım "Müthiş bir keşif yaptık. Hazar Gölü’nde batık şehrin olduğu yerde surlara ve sualtı kalesine ulaştık. Fırat Üniversitemizle birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Hızlı bir şekilde arkeolojik çalışmaları başlatıyoruz. Burası dünya kültür turizminin gözbebeği olacak..." diye konuştu.

Hazar Gölü'nde suyun 1830'lu yıllardan itibaren yükselmesi sonucu tamamen suyun altında kalan ancak gölün güneybatısında "Kilise Adası" olarak bilinen noktada yüzeyden tepe noktaları görülebilen "Batık Şehir" kalıntılarıyla dikkati çekiyordu. Suyun çekilmesiyle daha belirgin hale gelen batık şehrin Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne girmesi için başvuru yapılmıştı.

Elazığ Valiliği ve Fırat Üniversitesi işbirliğinde yürütülen çalışmayla batık şehrin gizemli yönlerinin tarihe ve turizme kazandırılması hedefleniyor.