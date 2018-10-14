Prensesin oynadığı fenomen dizi Türkiye’ye uyarlanacak

İngiltere kraliyet ailesinin yeni gelini Sussex Düşesi Meghan Markle’ın evlenmeden önce rol aldığı Suits dizisi Türkiye’ye uyarlanacak.

Prens Harry ile evlenerek Sussex Düşesi unvanını alan ve oyunculuğu bırakan Meghan Markle’ın son oynadığı dizi Suits, Türkiye’ye uyarlanacak. Karga Seven Türkiye, yayınlandığı ülkelede reyting rekorları kıran Suits dizisinin yapım haklarını satın aldı. Karga Seven Türkiye’nin CEO’su Ömer Özgüner, “Dizinin Türk hayranları şimdiden Hervey, Rachel ve Mike karakterlerini kimlerin oynayacağını konuşuyor” dedi.