Akbank Caz Festivali’nden çocuklara özel atölyeler

Bu yıl 17-28 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 28. Akbank Caz Festivali, çocuklara özel atölye çalışmasına ev sahipliği yapacak.

Şehrin her iki yakasında da yapılacak dans atölyesinde; 12 yaş ve üzeri çocuklar birlikte oyun oynayıp caz tınıları eşliğinde dans edecek.

20 Ekim Cumartesi Akbank Sanat’ta, 21 Ekim Pazar günü de Stüdyo Savoy/ Kadıköy’de yapılacak dans atölyesinde çocuklar, cazın da en güçlü ögesi kabul edilen doğaçlama yöntemiyle dans ederek kendilerini ve bedenlerini tanıyacak ve çevreleriyle iletişim kurmayı öğrenecek.

Swings Kids / Çocuklar için dans atölyesi (12 yaş ve üzeri)

20 Ekim 2018 Cumartesi 15:00 Akbank Sanat/ Taksim

21 Ekim 2018 Pazar 15:00 Stüdyo Savoy / Kadıköy (Fotoğraflı)