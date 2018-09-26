İlber Ortaylı'dan Göbeklitepe açıklaması

Tarihçi akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan Göbeklitepe'nin ilerleyen yıllarda çok daha fazla dikkati çekeceğini belirtti.

Ortaylı, Ortak Nesiller Entegrasyonu (ONE) Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan ve İsviçre, Vietnam, Singapur, Fransa ve İtalya'nın aralarında bulunduğu ülkelerin eski Ankara büyükelçileri, temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

Prof. Dr. Ortaylı ve beraberindeki heyet, ilk olarak yaklaşık 3 ay önce UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan Göbeklitepe ören yerini ziyaret etti.

Heyete ziyaretlerinde eşlik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, bölgede yürütülen hizmetlere ilişkin bilgiler verdi.

"Şehre büyük gelir getirir"

Ortaylı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 12 bin yıllık tarihe sahip bir kentte bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Göbeklitepe'nin öneminin zamanla çok daha iyi anlaşılacağını vurgulayan Ortaylı, "Beraberimizde emekli büyükelçiler var. Bazılarımız daha önce gördü bazılarımız ise Göbeklitepe'yi ilk kez görme fırsatı buldu. Göbeklitepe hakkında daha önce UNESCO için raporlar hazırlamıştık. Göbeklitepe ilerleyen yıllarda çok daha fazla dikkati çekecektir. UNESCO listesinde olması bu ören yerinin etrafına da şehre de büyük bir gelir getirir." diye konuştu.

Heyet, Balıklıgöl Yerleşkesi ve Şanlıurfa Müze Kompleksi'nde de gezi ve incelemelerde bulundu.