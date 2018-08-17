Amerika'ya bir protesto da sinemadan

Geçtiğimiz ay çekimlerine Amerika'da başlanan ve sonrasında sırasıyla Kıbrıs ve İstanbul’ da devam eden 'Çift’lik Bank Tosun Firarda' isimli, ülkemizde yaşanan skandalı konu alan sinema filminin final çekimleri bu ay sonunda Amerika’nın Florida eyaletine bağlı Miami kentinde yapılacaktı.

Yüksek bir bütçeyle Amerika’da finali yapılacak olan filmin yapımcısı İsmail Hakkı Koç son dönemde Amerika’nın ülkemize karşı almış olduğu tavıra tepki olarak Miami de yapılacak olan çekimleri başka bir ülkeye kaydırma kararı aldığını açıkladı.

Burak Alkaş, Fercan Bay, Duygu Özlen, Alisha Rene, Murat Övüç, Tayfun Sav, Vahdet Çakar, Kadir Gültekin, Yaşar Şengül, Gökhan Çelik gibi bir çok ünlü oyuncunun rol aldığı filmin final çekimlerinin hangi ülkede yapılacağı yakın bir sürede belli olacak.Yapımcı ve yönetmen İsmail Hakkı Koç filmin final çekimleri için; Öz değerlerimize bağlı kalarak protesto hakkımızı kullanıyoruz. Devletimizin yanında yer alarak bize dost bir ülkede çekimlerimizi tamamlayacağız, dedi.

9 Kasımda sinemalarda olacak filmin fragmanı 15 Eylül 2018 de yayınlanacak.