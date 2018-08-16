19. Uluslararası Antalya Piyano Festivali başlıyor

Türkiye’nin önemli sanat etkinliklerinden biri olan “Uluslararası Antalya Piyano Festivali” bu yıl 1 - 9 Eylül tarihleri arasında 19. kez dünyaya sesini duyuracak. Tüm dünyadan önemli sanatçıların yer aldığı festivalin sanat yönetmenliğini şef Gürer Aykal yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen organizasyon, sanatçılar ve sanatseverlerin yanı sıra genç yetenekler için de büyük önem taşıyor. Gürer Aykal başkanlığındaki jüri üyeleri Türkiye’nin genç piyanistleri ile buluşacak. Yarışmanın kazananları ise 4 Eylül akşamı AKM Aspendos Salonu’nda Gürer Aykal şefliğinde Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte konser verecek.

1 Eylül - Laura De Los Angeles

Festival, 1 Eylül Cumartesi günü, İspanya’nın önemli Flamenko sanatçılarından Laura De Los Angeles’in vereceği konserle başlayacak. Vokal performansını, piyano ve dans gösterisiyle ile zenginleştirerek tutkulu bir dünyanın kapılarını aralayan sanatçı festival kapsamında ilk kez Türkiye’de olacak.

4 Eylül - Antalya Devlet Senfoni Orkestrası

4 Eylül Salı günü, “Antalya Devlet Senfoni Orkestrası”nın Gürer Aykal şefliğinde vereceği konserde ise “Genç Yetenekler Piyano Yarışması”nın kazananları ilk kez solist olarak yer alacak. Genç yeteneklerin desteklenmesini amaçlayan yarışma, kazananların, dünyaca ünlü müzisyenlerle aynı sahneyi paylaşmasıyla başarılarını taçlandırıyor.

5 Eylül - Kamuran Gündemir Anısına Genç Yetenekler Resitali

“Uluslararası Antalya Piyano Festivali” kapsamında her yıl gerçekleştirilen “Kamuran Gündemir Anısına Genç Yetenekler Resitali”ne bu yıl Kenan Tatlıcı piyanosuyla 5 Eylül Çarşamba günü sahnede olacak.

6 Eylül - Ivan 'Melon' Lewis

Tüm dünyada kendi kuşağının en yetenekli piyanistleri arasında gösterilen Ivan 'Melon' Lewis, festivalin 6. günü Antalya’nın yenilenen yüzü ‘Sahil Antalya Yaşam Parkı’nda müzikseverle buluşmak üzere sahne alacak. Sanatçının solo projesi olan Ivan 'Melon' Lewis & The Cuban Swing Express: Cubaing Forever, 6 Eylül Perşembe günü festival kapsamında ilk kez Türkiye’de olacak.

8 Eylül - Fahir Atakoğlu

8 Eylül Cumartesi Günü, dünyaca ünlü besteci, piyanist Fahir Atakoğlu ve Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, “Film Müzikleri Konseri” ile festival kapsamında izleyici ile buluşacak.

9 Eylül - Dhafer Youssef

Festivalin kapanışı ise 9 Eylül Pazar günü, Dhafer Youssef konseri ile olacak. Sufi geleneğini, caz unsurlarını ve Arap lirizmini harmanladığı müziğini kendine özgün bir üslupla yorumlayan sanatçı, Diwan of Beauty and Odd albümünü müzikseverlerin beğenisine sunacak.

Festival kapsamında bu yıl 1-9 Eylül tarihleri arasında Gülçin Anıl ‘Ritmik Renkler’ resim sergisi müzikseverlerin yanı sıra resim severleri de festivale davet edip, Gülçin Anıl’ın fırçası ile müziğe dokunan resimlerini Antalya Kültür Merkezi Alt Fuaye’ de sanatseverlerin beğenisine sunacak. 19. Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nde, gerçekleşecek tüm etkinlikler boyunca 285 müzisyen Antalyalı müzikseverlerin huzuruna çıkacak.