Liam Gallagher Türkiye'de ilk kez sahne alacak

Efsanevi Oasis grubunun kurucusu ve solisti Liam Gallagher Türkiye'de ilk kez sahnede olacak.

İstanbul Blue Night kapsamında BKM organizasyonuyla gerçekleşecek konser 14 Ağustos'ta Küçükçiftlik Park'ta olacak.

KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek olan festivalin aynı gün diğer konukları ise şöyle:

Ünlü İngiliz alternatif rock grubu STARSAILOR,



Türk rock müziğinin en önemli temsilcilerinden mor ve ötesi

Her biri kendi alanında usta müzisyenlerden oluşan İngilizce müzik yapan Türk rock topluluğu OCEANS OF NOISE

Son dönemin parlayan yıldızları ADAMLAR, EVRENCAN GÜNDÜZ ve YOKUZ

OASIS’İN EFSANE İSMİ, ASİ ÇOCUK LIAM GALLAGHER İLK KEZ İSTANBUL’DA!

Efsanevi İngiliz rock grubu Oasis’in kurucusu ve solisti Liam Gallagher, 14 Ağustos’ta KüçükÇiftlik sahnesini sallamaya hazırlanıyor. Uzun yıllardır Türkiye’ye gelmesi beklenen ve ülkemizde hatırı sayılır bir hayran kitlesi barındıran Gallagher, geçen Ekim ayında çıkardığı ilk solo albümü “As You Were” ün dünya turnesi kapsamında hem yeni hem klasikleşmiş şarkılarını İstanbullular için ilk kez seslendirecek.

8 YIL ARADAN SONRA STARSAILOR YENİDEN İSTANBUL’DA!

2001’de çıkardıkları “Fever” adlı single ile “İngiltere’nin en iyi çıkış yapan grubu” ünvanını kazanan alternatif rock grubu STARSAILOR, 8 yıl aradan sonra yeniden İstanbul’daki hayranlarıyla buluşuyor. Grup, geçen Eylül ayında çıkan son albümleri “All This Life”la 14 Ağustos’ta, Liam Gallagher’la aynı gün KüçükÇiftlik Park sahnesinde olacak.

İstanbul Blue Night, BKM organizasyonuyla düzenlenen konserlerin biletleri Biletix’te olacak.