Masallardan damaklara uzanan bir gece

Kuzey Ege’nin güzel kasabası Ayvalık ünlü yönetmen Ezel Akay’ı ağırlıyor. Akay,

masallardan damağa uzanan yemekleri ile 29 Nisan Pazar akşamı Ayvalık Denizyıldızı’nda olacak. Hem pişirip hem sunacağı yemekleri ile Ezel Akay, Ayvalık’a özgü biricik tatları da sofrasından eksik etmeyecek.

Ezel Akay reçetelerini kendisinin oluşturduğu, menüsü ve konsepti Aslı Atasoy tarafından geliştirilen ‘Masaldan Damağa’ isimli etkinlikte geçmişi hikayelere dayanan özel yemekleri Denizyıldızı Restoran’da misafirlerine sunacak. Ayvalık’ın gözdesi zeytinyağının başrolde olduğu bu etkinlikte yemekler çok özel içecekler ile ikram edilecek.

Masalları bu kez sofrada

Sineması ile de masallar anlatan Ezel Akay bu kez sofraya koyduğu bir kaç tabak ile misafirlerini güzel yemekler ve hikayelerle dolu bir gecede ağırlayacak. Ayvalık’ın her sezon ilgi gören mekanı Denizyıldızı misafirleri için özel bir gece sunmanın heyecanını paylaşıyor. Sofrada siz de olun.