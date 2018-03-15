'Küresel ısınma böbrek taşı yapabilir'

DHA - Prof. Dr. Atilla Arıdoğan, Antalya’da gerçekleştirilen önceki gün 5. Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi’nde son yıllarda erkeklere oranla kadınlarda daha fazla böbrek taşı görüldüğünü belirtti. “Özellikle beslenme alışkanlıkları ve hava durumunun değişmesi, belki küresel ısınma, bilemiyorum ama taş hastalıklarının artışına sebep oluyor” diyen Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Arıdoğan ayrıca böbrek taşının nedenlerini ve tedavilerini anlattı.

'TAŞ RİSKİNDE BESLENMEYE DİKKAT EDİLMELİ’

Taşların insan vücudunun bazı yerlerinde oluştuğuna işaret eden Arıdoğan, şunları söyledi: “Taşlar insanın idrar torbasında, idrar torbası ile böbrek arasında ya da böbrekte olabilir. Öncelikle, taş oluşumunu engellemek için dengeli beslenme ve sıvı alımına dikkat etmemiz gerekiyor. Belli bir yiyeceği aşırı yeme alışkanlığımız varsa bunu değiştirmemiz lazım. Eğer taş oluşumu engellenemiyorsa o zaman çeşitli cerrahi yöntemler devreye giriyor. Aşağıdan, idrar kanalından girerek taşı kırarak, parçalayarak alabiliyoruz. Ya da sırttan bir delikle böbrek içine girip taşı kırıp alıyoruz. Taş alındıktan sonra 8-10 yıl içerisinde tekrarlama riski yüzde 50’lere kadar çıkıyor. Dolayısıyla taş alındıktan sonra beslenme alışkanlığına dikkat etmekle birlikte mutlaka yılda en az bir kez kontrole gitmemiz gerekiyor.”

‘SODA VE MADEN SULARI DA TAŞ OLUŞUMUNA NEDEN OLABİLİR’

Türkiye’de en sık taş hastalıklarının Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görüldüğünü belirten Arıdoğan, “Ancak ülkemizin geneli taş hastalığı açısından yoğun görülen bir konumdayız. Dünyada yüzde 12 insanda bir taş oluyor. Bu demektir ki birtakım genetik faktörler de taş oluşumunda önemli rol oynuyor. Soda ve maden sularının aşırı tüketimi de taş oluşumuna neden olabiliyor” dedi.