İBB, Büyükçekmece Belediyesi’nin 18 Mart pankartlarını indirdi

Büyükçekmece Belediyesi’nin etkinliklerini kamuoyuna duyurmak amacıyla ilçe sınırları içinde astırdığı afiş ve pankartların İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından toplatılması ilçede şaşkınlık yarattı.

Cumhuriyet gazetesi'nde yer alan habere göre, en son Büyükçekmece Belediyesi’nin üst geçitlere astığı 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi pankartları da toplatıldı

. Büyükşehir Belediye Zabıtası, siyasi partiler, diğer kurum ve kuruluşların afişlerini toplamazken sadece Büyükçekmece Belediyesi’nin kurumsal duyurusu içeren afişlerini kaldırması ilçe halkı tarafından da siyasi bir tavır olarak değerlendiriliyor.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün talimatıyla Büyükşehir Belediyesi’nin toplattığı afişler yerine iki kez tekrar asıldı. Büyükçekmece Belediyesi, halkı bilgilendirmek amacıyla astırdığı afiş ve pankartların söktürülmesi karşısında belediye zabıta personeli ile önlem aldı. Büyükçekmece Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, belediyeye ait afiş ve pankartların sökülmemesi için nöbet sistemi başlattı.