İBB Meclisi'nden geçti: Oraya kadar uzatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Sabiha Gökçen Havalimanı-Kurtköy Kavşağı Raylı Sistem Metro Hattı'nın 5,3 kilometre uzatılmasına ilişkin imar planı değişikliğini onayladı.

Meclis üyelerine bilgi veren Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Mahmut Yeter, Viaport'un arkasında yer alan konutlarda ikamet eden insanlara hizmet vermesi için uzatma kararı alındığını ve gerekli imar planı değişikliklerinin yapıldığını söyledi.

Yeter, şu bilgileri verdi;

"Söz konusu husus Pendik-Kaynarca Metro Hattı'nın Sabiha Gökçen Havalimanı'na, oradan da Kurtköy Kavşağı'na kadar uzatılmasıdır. Havaalanına gelen metro hattı, 5,3 kilometre uzatılacak. Ondan sonra Viaport'un hemen yanında bulunan ve triyaj alanı olarak kullanılan bir yer var. Yani Pendik-Kaynarca Metro Hattı'nın tüm araçları depolanması ve bakımının burada yapılması planlanıyor. Dolayısıyla bu salt 5 kilometrelik bir uzatmadan ibaret değil. Hattın uzatılması ve beraberinde orada deponun oluşturulması."