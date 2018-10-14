İstanbul'un göbeğine mescit!

Özlem Güvemli/ SÖZCÜ- İBB tarafından alınan karar ile mescidin inşa edileceği parseldeki 'arkeolojik sergileme, park alanı ve yol' fonksiyonları iptal edilip 'dini tesis' fonksiyonu eklendi.

Alandaki Bizans kalıntılarının çok önemli olduğunu belirten CHPli Esin Hacıalioğlu, “Bölgede bu kadar çok cami varken hiçbir kaydı bulunmayan camiyi ihya etmeye karar vermenin başka bir amacı olmalı” dedi.



MENDERES DÖNEMİNDE YIKILDI

Saraçhane Arkeoloji Parkı’nın olduğu yerde 1480'li yıllarda inşa edilen Karagöz Mescidi zamanla tahrip oldu ve 1930'da ibadete kapatıldı. Adnan Menderes'in başbakan olduğu dönemde, 1953 yılında harap durumdaki mescit yıkıldı. Çalışmalarda mescidin bulunduğu alanda Aziz Polieuktos Kilise kalıntıları bulundu. Kiliseye ait kalıntılar, Saraçhane Arkeoloji Parkı içindeki özel alanda sergilenmeye devam ediyor.



İBB'DE İHYA KARARI ALINDI

65 yıl önce harap durumdayken yıkılan ve günümüze hiçbir kalıntısı ulaşmayan Saraçhane Arkeoloji Parkı'ndaki Karagöz Mescidi ile ilgili 12 Ekim'deki İBB Meclisi toplantısında ihya kararı alındı. Kararın dayanağı da İstanbul 2 numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 31 Ocak 2018 tarihli kararı oldu. Kurul mevcutta bulunmayan Karagöz Mescidi'nin korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ve ihya edilmesi talep edilen mescide ilişkin imar planı değişikliklerinin, restitüsyon ve sanat tarihi raporunun kendilerine iletilmesine karar verdi. Karar doğrultusunda İBB Şehir Planlama Müdürlüğü, gerekli plan değişikliğini hazırlayarak İBB Meclisi'ne gönderdi. Plan değişikliği teklifi İBB Meclisi'nin 12 Ekim tarihli oturumunda oya sunuldu.

DİNİ TESİS OLARAK PLANLARA İŞLENDİ

Hazırlanan plan değişikliği ile mescidin ihyası için parseldeki ‘arkeolojik sergileme park alanı ve yol’ fonksiyonları iptal edilip ‘dini tesis’ ile ‘korunması gerekli tescilli arkeolojik tarihi sanat değeri olan anıt eser yapılar’ fonksiyonları eklendi. İmar ve Bayındırlık Komisyonu, plan değişikliğini kurul kararı doğrultusunda uygun buldu. Karar, oy çokluğu ile kabul edildi.

CHP’Lİ ÜYE KARŞI ÇIKTI

Karara karşı çıkan CHP'li İBB Meclis Üyesi Esin Hacıalioğlu, kurulun böyle bir caminin var olduğuna dair hiçbir belge ve bilgi sunmadığına dikkat çekerek “Mescidin yapılacağı alandaki Bizans kalıntıları çok önemli. Kültür varlıklarının ihya edilip ortaya çıkarılması çok önemli ancak önceliğimiz elimizdekileri korumak olmalı. Ayrıca bölgede bu kadar çok cami varken hiçbir kaydı bulunmayan camiyi ihya etmeye karar vermenin başka bir amacı olmalı” eleştirisinde bulundu.

İBB İLE KOMŞU

Karagöz Mescidi, mevcut planlarda “1.derece arkeolojik sit” koruma bölgesi içerisinde, kısmen de arkeolojik sergileme-park ve yol alanında kalıyor. Yaklaşık 960 metrekarelik alana yapılması planlanan mescidin 900 metrekaresi boşluk alanda, 100 metrekaresi de İBB mülkiyetindeki otopark olarak kullanılan parselde kalıyor. İBB Başkanlık Sarayı'nın yanı başında yer alan mescidin yapılacağı yer, şu an açık otopark ve yeşil alan olarak kullanılıyor.