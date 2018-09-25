Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl 3.’sü düzenlenen Beylikdüzü Caz Festivali başlıyor.

Bu yıl, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde (BAKSM) müzikseverlerle buluşacak festivalin 26 Eylül Çarşamba gecesi yapılacak açılışında; piyano, kontrbas ve bateri/perküsyon üçlüsünden oluşan Hakan Toker Trio’nun vereceği konserde caz müziğin en güzel melodileri, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde yankılanacak.

Dopdolu bir programla müzikseverlerin karşısına çıkan 3. Beylikdüzü Caz Festivali, 26 Eylül Çarşamba gecesi ‘Toker Trio’ grubunun vereceği konserle start alacak ve 5 gün boyunca müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.

Caz Müziği’nin birbirinden yetenekli sanatçılarını Beylikdüzü’nde buluşturacak olan festivalin ilk gününde, Piyanoda Hakan Toker, kontrbasta Volkan Topakoğlu ve bateride Ekin Cengizkan’dan oluşan ‘Toker Trio’ Grubu, dinleyicilere muhteşem bir konser verecek.

TARİH: 26 Eylül Çarşamba

SAAT: 20.00

YER: Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, Beylikdüzü Sahnesi

ADRES: Cumhuriyet Mahallesi, Çandarlı Sokak, Atatürk Bulvarı No:28, Beylikdüzü – İstanbul