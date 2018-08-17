Ataşehirli çocuklar yüzme yarışında buluştu

300 öğrencinin hem eğlenip hem de yüzme öğrendiği Yaz Spor Okulları düzenlenen yüzme yarışıyla tamamlandı.

Ataşehir’de yaşayan 5-13 yaş grubu çocuklar, yaz tatilleri boyunca yüzmeyi öğrenirken tatilin keyfini de doyasıya yaşadılar.

18 Haziran’da başlayan ve yüzme dalına yaklaşık bin çocuğun başvurduğu Yaz Spor Okulları, çocukların hem sosyalleşmelerine hem de zihinsel ve bedensel gelişimlerine imkan sağladı.

Ataşehir Belediyesi’nin her yıl düzenlediği ücretsiz Yaz Spor Okulları’nda futboldan basketbola, yüzmeden tenise, tekvandodan jimnastiğe kadar farklı tüm branşlarda ise 3 bin 455 çocuğa spor yapma imkânı sunuldu.

Düzenlenen etkinliğe veliler ve çocuklar büyük ilgi gösterirken Ataşehir Belediyesi tarafından katılan çocuklara günün anlamını belirten madalyalar takıldı.