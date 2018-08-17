İstanbullulara uyarı! O ilçelere su verilmeyecek...

İstanbul'un bazı ilçelerine bugün saat 15.00'den yarın saat 11.00'e kadar su verilemeyecek.

Kuzey Çevreyolu İnşaatı İşi’ kapsamında İstanbul’da bugün 20 saatlik su kesintisi olacak. Çalışma kapsamında; Malkoçoğlu-Habipler Ana İsale Hattı üzerinde gerçekleştirilecek olan yer değiştirme nedeniyle saat 15.00 ile 18 Ağustos saat 11.00 arasında su kesintisi uygulanacak.

İSKİ’den yapılan açıklamaya göre su alamayacak yerler şöyle:

* Sultangazi’de; Malkoçoğlu, İsmetpaşa, Cebeci, Eski Habipler, Askeri Bölge ve Yayla Mahallesi,

* Başakşehir’de; Kayabaşı Mahallesi’ne,

* Arnavutköy’de Boğazköy İstiklal Mahallesi’ne,

* Eyüpsultan’da ise Pirinççi Mahallesi’ne su verilemeyecek.