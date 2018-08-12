12 Ağustos 2018 12:21

Köprü'de feci kaza! Trafiğe kapatıldı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde meydana gelen kazada 2 şerit trafiğe kapatıldı.
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Anadolu yakası istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

 

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