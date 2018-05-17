Türkan Saylan Maltepe’de anıldı

Yazar ve UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi Ayşe Kulin, Saylan’ın hayatını kaleme aldığı, “Türkan/Tek ve Tek Başına” isimli biyografi romanı ile ilgili öyküsünü katılımcılarla paylaştı.

Prof. Dr. Türkan Saylan, ölümünün 9. yılında Maltepe’de düzenlenen etkinlikle anıldı. Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’ndeki anma etkinliğine, “Türkan/Tek ve Tek Başına” isimli biyografi romanı kaleme alan yazar Ayşe Kulin katıldı.

Saylan’ın, kendisi hakkında bir biyografi yazmasını istediği zaman hayır dediğini ifade eden Kulin, “Çünkü annemden sonra başıma gelenlerden, Füreya isimli kitabımı yazarken daha olacakları bilmiyordum. Dört oğlum var onların üstüne, hayatta hiç kimsenin biyografisini yazmamak üzere yemin ettim. Yazmadım, yazmıyordum fakat Türkan Hoca’yı tanıdıktan sonra onun ölüme yaklaştığını gördüğüm vakit üzüldüm. Kıymetini büyük bir kısmımız bilemedik. Onu kaybettik. Ben sözümü geri aldım. ÇYDD ve kardelenlerle ilgili kitap yazmıştım ama cüzzamlılarla ilgili kitap yazayım dedim. Başladık yazmaya fakat onun ömrü vefa etmedi. Tamamlayamadım. Ölümünden sonra çok yakın arkadaşı, çocukluğunu beraber geçirdiği sınıf arkadaşı Gökşin Hanım beni aradı. Bende bir emaneti var dedi. Onların ortaokuldan beri yazıştıkları mektupları getirdi. Böylece başlamış olduğum romanın teması değişti. Çok daha özeline girerek, çok daha yakından, çocukken büyürken genç kızken kafasının ruhunu kalbini o mektupları okuyarak çıkararak bu kitabı kaleme aldım” dedi.

İÇİMDE HEP BİR UKDE KALDI

Türkan Saylan’a dair içinde hep bir ukde kaldığını ifade eden Kulin, “Onu çok geç tanıdım. Her ikimizde, orta yaşı geride bıraktığımız bir dönemde tanıştık. Kardelenleri yazdığım sene o vesileyle. Birbirimizi tanıdıkça gördük ki, keşke yılar önce tanışsaymışız” diye konuştu. Kulin, söyleşinin ardından katılımcılara kitabını imzaladı.