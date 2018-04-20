Maltepeli fotoğraf sanatçılarından 5. yıla 5. sergi

Merkezi Maltepe’de bulunan derneğin 5. kuruluş yılını da kutladığı sergi, ANAFOD üyelerinin ve sanatseverlerin katıldığı davetle açıldı. Maltepe Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı serginin açılış konuşmasını yapan ANAFOD Dernek Başkanı Ünal Geçiroğlu, dernek olarak beşinci senelerinde beşinci sergilerini farklı bir konseptle kutladıklarını söyledi.

Sergide, dernek üyelerinin güzele ve güzelliğe dair düşünce ve düş dünyalarını, eski günleri, yaşanmışlık hissi yansıtan sepya tonlu fotoğraf eserleri yer aldı. Sergi, 27 Nisan’a kadar Galeri A/B’de ziyarete açık olacak.

TEK PERDELİK OYUN

Mavi Kumpanya oyuncularının “Kürek” isimli oyunu da, dün gece sahnelendi.

Volkan Taha Şener’in yazıp yönettiği tek perdelik oyunda, göçmenler için “Fırsatlar Ülkesi” olarak görülen Amerika’dan gelen Babür ve Yonca’nın, yıllar sonra köylerini ziyaret etmesiyle birlikte gelişen trajikomik durumlar anlatıldı. “Yalan yalanı doğurur, doğru doğruyu, şüphe kalleştir ama doğrulukla kardeştir” denilen tek perdelik oyun, izleyicileri güldürürken acı acı düşündürdü. Oyunda Amerika’ya gitmek isteyen köylülerin beklentileri ile Amerika’dan gelen konukların sırları ortaya döküldü. Oyunda rol alan Esma Yavuz, Gürcan Ali Gül, Cemil Aydın, Eyyüp Fındık, Burak Kirpik ve Özlem Güney, renkli sahne performanslarıyla izleyicilerin beğenisini topladı.