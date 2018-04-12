Osmangazi Üniversitesi'nde bildiri dağıtan öğrenciler gözaltına alındı

ESOGÜ’de yaşanan 4 öğretim üyesinin hayatını kaybettiği olaya tepkilerini sürdüren bir grup öğrenci YÖK ve üniversite yönetimine karşı yemekhanede açıklama yapmak istedi.

Yemekhanede açıklama yapmak isteyen öğrencilere ilk olarak özel güvenlik personeli müdahale etti. Ardından bina dışına çıkarılan öğrenciler polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Öğrenciler "Can güvenliğimiz yok, akademinin içine silah sokuluyor. Bildirilere değil, silahlara önlem alın. Bunlardan değil silahlardan korkun. Özel güvenlik beni taciz etmiştir." diyerek tepki gösterdi.