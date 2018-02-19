Helal otele 6 yaş sınırı

Helal hizmet verecek oteller için standartları belirleyen bir kitapçık hazırlayan Türk Standardları Enstitüsü (TSE) helal otel belgesi almak isteyenlere yönelik parayla satılan Helal Yönetim Sistemi başlıklı bir kitapçık hazırladı.



Otellerin ‘helal hizmet' verebilmesi için şartların sıralandığı kitapçıkta tartışma yaratacak bir madde yer aldı. TSE'nin helal hizmet kitapçığında “6 yaşın üzerindeki çocukların da hemcins ayrımına riayet edilmelidir” denildi. TSE'ye bağlı Helal Teknik Komitesi'nce hazırlanan kitapçıkta, müzik eğlence programlarının da “İslam ahlakına uygun olması” gerektiği ifade edilirken, otele getirilen sanatçıların da “İslam

ahlakına uygun kıyafet giymeleri” ve “İslam ahlakına uygun şarkılar söylemeleri” şart koşuldu.

EKİP LİDERİ İZLEYECEK

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre kadınlara kadın, erkeklere de erkek animatörlerin hizmet vermesi talep edildi. Yine kadınların güneşlenirken görünmemeleri için önlemler alınması, pisuvarlarda da mahremiyeti koruyacak önlemler alınması istendi. Otelin “helal şartlara” uyup uymadığı da kurulacak bir ‘Helal Yönetim Sistemi ekip lideri' aracılığıyla izlenecek. TSE'nin bu şartlarını taşımayan işletmelere yetki verilmeyecek.

KADINA KADIN ANİMATÖR

Kitapçıkta otellerde düzenlenecek aktiveteler için de bazı uyarılar yapıldı. Kadınlara kadın, erkeklere de erkek animatör hizmet vermesinin talep edildiği çalışmada sanatçıların İslam ahlakına uygun davranması için önlem alınması istendi.

Ayrıca, otelde kullanılacak sabun ve şampuanların, “helal kozmetik” ürünleri olması gerektiği belirtildi.

İŞTE GERİ KALAN KRİTERLER

Cuma namazı otel mescidinde kılınmıyorsa, camilere ulaşım sağlanmalı.

Tuvaletler insanın ön veya arkası kıble istikametinde olmayacak şekilde konumlandırılmalı.

Kadınlar için ayrılmış havuz ve güneşlenme alanlarının etrafı kapalı olmalı ve mekan dışarıdan görünmemeli.

Mahrem bölgelerde (odalar, duş yeri, havuzlar, vb.) görüntü ve ses kaydı yapılmamalı .

Erkek ve kadınların ayrı bulundukları mahrem mekanlarda hemcins personelin hizmet etmesi sağlanmalı, karşı cinsten personel girişi engellenmelidir.