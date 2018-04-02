2 Nisan 2018 11:53

Afrin'de dağda gizlenen teröristler vuruldu

Afrin'de dağda gizlenen teröristler vuruldu
Zeytin Dalı Harekatı sırasında sıkışarak dağlık alanlara gizlenen teröristlere operasyon düzenlendi.
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Türk savaş uçakları, Zeytin Dalı Harekatı sırasında sıkışarak dağlık alanlara gizlenen terör örgütü YPG/PKK mensuplarına yönelik operasyon düzenledi.

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