(DHA)- Yapılan baskında birçok dijital materyal ve belgelere el konuldu. Ayrıca çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş bal, sucuk, zeytin, kavurma gibi gıda maddeler ele geçirildi.
30 Mart 2018 11:47
Çiftlik Bank'ın depolarına baskın!
Antalya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince Çiftlik Bankın ortağı olduğu iki şirketin depolarına baskın düzenlendi.
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