Çiftlik Bank'ın depolarına baskın!

Antalya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince Çiftlik Bankın ortağı olduğu iki şirketin depolarına baskın düzenlendi.

(DHA)- Yapılan baskında birçok dijital materyal ve belgelere el konuldu. Ayrıca çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş bal, sucuk, zeytin, kavurma gibi gıda maddeler ele geçirildi.