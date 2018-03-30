30 Mart 2018 11:47

Çiftlik Bank'ın depolarına baskın!

Çiftlik Bank'ın depolarına baskın!
Antalya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince Çiftlik Bankın ortağı olduğu iki şirketin depolarına baskın düzenlendi.
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(DHA)- Yapılan baskında birçok dijital materyal ve belgelere el konuldu. Ayrıca çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş bal, sucuk, zeytin, kavurma gibi gıda maddeler ele geçirildi.

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