22 Mart 2018 11:05

Hulusi Akar Suriye sınırında

Hulusi Akar Suriye sınırında
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanları ile sınırda inceleme yapıyor.
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