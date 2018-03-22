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22 Mart 2018 11:05
Hulusi Akar Suriye sınırında
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanları ile sınırda inceleme yapıyor.
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