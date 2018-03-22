Meteoroloji’den yapılan açıklamada, bugün 08.00 ila 13.00 saatleri arasında Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de yer yer toz taşınımı beklendiği duyuruldu. Hava kalitesinde ve görüş mesafesinde azalma ile yer yer çamur şeklinde yağmur ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.
22 Mart 2018 08:05
Meteoroloji'den flaş uyarı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de toş taşınımı beklendiğini duyurdu.
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