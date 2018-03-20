TEM Otoyolu Edirne istikameti Aslantepe mevkiinde hararet yapan araç alev aldı. Yangın nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
20 Mart 2018 15:35
Son dakika: TEM Otoyolu'nda araç yangını
TEM Otoyolu Aslantepe mevkiinde bir araç alev aldı. Yangın nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
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Son dakika: TEM Otoyolu'nda araç yangını
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