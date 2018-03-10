Adalet Bakanı'ndan Şık ve Sabuncu'nun tahliyesine yorum

Gül, herkesin mahkeme kararlarına saygı duyması gerektiğini belirtti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, partisi tarafından düzenlenen 'Siyaset Akademisi' adlı programa katılmak için Konya'ya geldi.

Bakan Gül, Cumhuriyet Gazetesi yönetici ve yazarlarının yargılandığı davada Ahmet Şık ve Murat Sabuncu'nun tahliye edilmesiyle ilgili soru üzerine, karara saygılı olduklarını belirtti. Türkiye'de yargının bağımsız olduğunu ve herkesin mahkeme kararlarına saygı duyması gerektiğini ifade eden Gül, mahkeme kararlarının da herkesi bağladığını kaydetti.