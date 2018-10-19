Süper Loto rekora koşuyor! İşte en çok çıkan sayılar

Süper Loto'da bu hafta da bilen çıkmadı. İkramiyenin 25 milyonu bulması bekleniyor.

Süper Loto’nun 18 Ekim tarihli çekilişinde 6 bilen çıkmadı. Art arda yaşanan 9. devirde ikramiye, 20 milyon 341 bin 399 lira 22 kuruş olarak gelecek haftaya devretti. Haftaya büyük ikramiyenin 25 milyon olması bekleniyor.

Lotonun 574. haftasında kazandıran numaralar 04, 16, 25, 28, 36 ve 39 olurken, 5 bilen 163 kişi 6 bin 591 lira, 4 bilen 7 bin 893 kişi 146 lira 5 kuruş, 3 bilen 146 bin 5 kişi 13 lira 65 kuruş kazandı.

EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto adlı şans oyununun son bir sene içinde yapılan çekilişlerinde en çok çıkan sayılar ise şu şekilde oldu:

13 – 324 kez

35 – 324 kez

37 – 316 kez

1 – 292 kez

45 – 288 kez

17- 284 kez

4 – 284 kez

47 – 280 kez

20 – 276 kez

33 – 272 kez

43 – 272 kez

23 – 272 kez

22 – 272 kez

36 – 268 kez

49 – 264 kez

40 – 264 kez

19 – 264 kez

29 – 264 kez

18 – 264 kez

5 – 256 kez

46 – 256 kez

14 – 252 kez

54 – 252 kez

50 – 248 kez

12 – 248 kez

41 – 248 kez

39 – 248 kez

2 – 244 kez

31 – 244 kez

10 – 244 kez

21 – 240 kez

15 – 240 kez

34 – 240 kez

26 – 236 kez

30 – 232 kez

9 – 232 kez

51 – 232 kez

7 – 232 kez

8 – 228 kez

24 – 228 kez