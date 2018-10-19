Süper Loto rekora koşuyor! İşte en çok çıkan sayılar

Süper Loto’nun 18 Ekim tarihli çekilişinde 6 bilen çıkmadı. Art arda yaşanan 9. devirde ikramiye, 20 milyon 341 bin 399 lira 22 kuruş olarak gelecek haftaya devretti. Haftaya büyük ikramiyenin 25 milyon olması bekleniyor.
Lotonun 574. haftasında kazandıran numaralar 04, 16, 25, 28, 36 ve 39 olurken, 5 bilen 163 kişi 6 bin 591 lira, 4 bilen 7 bin 893 kişi 146 lira 5 kuruş, 3 bilen 146 bin 5 kişi 13 lira 65 kuruş kazandı.
EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR
Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto adlı şans oyununun son bir sene içinde yapılan çekilişlerinde en çok çıkan sayılar ise şu şekilde oldu:
13 – 324 kez
35 – 324 kez
37 – 316 kez
1 – 292 kez
45 – 288 kez
17- 284 kez
4 – 284 kez
47 – 280 kez
20 – 276 kez
33 – 272 kez
43 – 272 kez
23 – 272 kez
22 – 272 kez
36 – 268 kez
49 – 264 kez
40 – 264 kez
19 – 264 kez
29 – 264 kez
18 – 264 kez
5 – 256 kez
46 – 256 kez
14 – 252 kez
54 – 252 kez
50 – 248 kez
12 – 248 kez
41 – 248 kez
39 – 248 kez
2 – 244 kez
31 – 244 kez
10 – 244 kez
21 – 240 kez
15 – 240 kez
34 – 240 kez
26 – 236 kez
30 – 232 kez
9 – 232 kez
51 – 232 kez
7 – 232 kez
8 – 228 kez
24 – 228 kez