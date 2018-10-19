Erdoğan vekilin 'çift dikişi'ni görmedi

Emine Kaplan / Cumhuriyet Erdoğan ‘çift dikiş’ olacağı gerekçesiyle emeklilikte yaşa takılan çalışanlara ilişkin düzenlemeye karşı çıkarken, kamudaki tek ‘çift dikişçileri’ milletvekilleri oluşturuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikle yaşa takılanlarla ilgili düzenlemeye karşı çıkarken, gerekçelerinden birini de “Erken emekli olacak, çalışmaya devam edecek. Yani çift dikiş” diye açıkladı. Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde sosyal güvenlikle ilgili yasalarda düzenleme yapılırken özel sektör dışında kamuda emekli olanların çift maaş alarak çalışamayacağı, kamuda çalışması durumunda emekli maaşının kesileceği hükmü getirdi. Ancak tek istisna tutulan kesim milletvekilleri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisinin de yer aldığı emekli milletvekilleri, kamuda da üniversitelerde çalışsa da emekli maaşını almaya devam edebiliyor.

Milletvekilleri istisna

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, başbakanlığı döneminde 2008 yılında sosyal güvenlik yasalarında değişikliğe gidilerek emeklilik yaşı 65’e çıkarıldı. Aynı düzenlemeler kapsamında kamuda çalışanlar için ‘tek maaş’ alma kriteri getirildi. Yani bir kamu çalışanın hem emekli maaşı hem de diğer maaşı alması önlendi. Özel sektör için ise ‘destek primi’ ödemeleri koşuluyla çifte maaş almaları sağlandı. Kamuda ‘tek maaş’ kriterinde tek istisna ise milletvekilleri oldu. Milletvekillerinin emekliğe hak kazanmaları durumunda hem emekli maaşı almaları hem de vekilliği devam ediyorsa da maaş almaları yönünde düzenleme yapıldı. İlerleyen yıllarda yapılan değişikliklerle ‘çifte maaş’ alacakların kapsamı, bu kez seçilemeyip üniversitelere dönen ya da bakan yardımcılığına atanan eski milletvekilleri için genişletildi.

Akademisyenler için özel düzenleme

2016 yılında yapılan düzenlemeyle, akademisyen kökenli milletvekillerinden yeniden seçilemeyip üniversitede işe başlamaları durumunda emekli maaşı kesilmeden çalışabilmelerine olanak sağlandı. Bu düzenleme önce tepkiler üzerine geri çekildi, ancak 1 yıl sonra yeniden getirildi. Bir torba yasaya komisyonlarda eklenen düzenlemeyle aynı hüküm öngörüldü. Şu an milletvekili emeklisi olmayan öğretim üyeleri, emekli olup devam etmek istemeleri durumunda emekli maaşları kesiliyor.

Yeni sisteme geçilmesinin ardından bakan yardımcıları için de benzer bir düzenleme getirildi. Bakan yardımcılığına atananlardan emekli olanların emekli maaşları da artık kesilmiyor. Öğretim üyesi olan, bakan yardımcılığına atanan milletvekilleri, şu an hem yaklaşık 11 bin lira olan emekli maaşını hem de bulundukları görev gereği maaşlarını alabiliyor. Milletvekillerinin emekli maaşları da, memur maaşları gibi değil Cumhurbaşkanı’nın maaşındaki artışa endeksli olarak artıyor. Milletvekili emeklisi olan ve başbakanlık yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da şu an çift maaş alıyor.