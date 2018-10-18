Çocuk kitabında skandal 'ırza geçme' ifadesi

Çocuk kitabı olarak yazılan 'Keloğlan Ak Ülkede' kitabında Hızır adında bir karakterin masal kahramanı kıza cinsel istismarda bulunması ve kızın hamile kalması konusu işlenmesi tepkiyle karşılandı.

Kitap da "Hızır, baygın kızın üstüne, eğri büğrü dişlerini, çarpık suratını göstere göstere, şaşı gözleriyle baka baka yaklaştı. Baygın kızın ırzını lekeledi. Sonra oturdu, kızın baş ucuna. Onun ayılmasını bekledi. Kız ayılınca da: "Bunu ağabeyine söylersen gebe kalırsın," diyerek birden yok oldu." bölümü kan dondurdu. Küçük çocukların psikolojik olarak etkileneceği metinlerde "Artık sen benim karım oldun. Karnında bir erkek çocuğu var. Yakında doğacak" kelimelerine yer verilmesi pes artık dedirtti.

"Ağabeyi ava gittikten sonra bacısı bulaşıkları yıkadı. Bulaşık suyunu bir yarığı döktü. Masal bu ya, Hızır; o pis surattı, ak sakallı, kocaman kafasıyla bulaşık suyunun döküldüğü yerden çıkmasın mı! Kız, karşısında bu pis suratlı adamı birden görünce bayıldı! Siz, ölen birisi dirildi mi sandınızşimdi? O durmadan dirilen şey, kötülüktür. İyilik, iyi insanlar tarafından yaratılır.

Neyse dönelim Hızır'a. Hızır, baygın kızın üstüne, eğri büğrü dişlerini, çarpık suratını göstere göstere, şaşı gözleriyle baka baka yaklaştı. Baygın kızın ırzını lekeledi. Sonra oturdu, kızın baş ucuna. Onun ayılmasını bekledi. Kız ayılınca da: "Bunu ağabeyine söylersen gebe kalırsın," diyerek birden yok oldu.

Kız ağabeyine olanları söylese çok iyiydi ya korkusundan söyleyemedi. Hızır da her gün gelerek "Seni ağabeyine söylerim." diye korkutup onun koynuna giriyordu. Kızi, memnun değildi, ama yapabileceği bir şey de yoktu. Bir gün Hızır dedi ki:

"Artık sen benim karım oldun. Karnında bir erkek çocuğu var. Yakında doğacak. O doğunca ağabeyinin avdan döndüğü yola bırakacaksın. Avdan gelirken çocuğu bulacak, kucaklayıp getirecek. "Bacım; al bu çocuğu, bir ninni söyle, ak sütün aksın; emdir, büyütelim. İkiyken üç olalım, diyecek. İşte o zaman sen 'Götürrrr! İstemem' diyeceksin"