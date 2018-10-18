Konutta arama yapan ekipler yeniden konsoloslukta!

DHA / Suudi gazeteci Cemal Kaçıkçı için başlatılan soruşturma kapsamında Suudi Arabistan Başkonsolosluğu ve konsolosluğa ait konutta aramalar yapılmıştı. Konutta yapılan aramaların ardından ekipler tekrar konsolosluk binasına geldi. Binaya giren ekiplerin içerideki incelemeleri devam ediyor.

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında, Suud ve Türk yetkililerden oluşan heyet ile olay yeri inceleme ekipleri, Başkonsolosluk binasının ardından konsolosluğa ait konutta da arama yaptı. Türk ve Suudi heyet ile birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Asayiş ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüklerine bağlı uzman personelin de görev aldığı aramalar 9 saat sürdü.

LUMİNOL İLE DNA İZİ ARANDI

Konsolosluğa ait konutta dün gerçekleşmesi beklenilen arama Suudi heyete ulaşılamaması nedeniyle iptal edilmişti. Suud yetkililer bugün içerisinde konuta geldi. Türk yetkililer ile olay yeri inceleme polisi akşam 16.35'te konuta gelerek, burada çalışmalara başladı. Çalışmalar kapsamında konutun içinde detaylı arama yapan ekipler, DNA izi aramak için 'Luminol' adı verilen yöntemi kullandı. Olay yeri inceleme ekiplerinin zaman zaman çatıya çıkarak arama yapmaları kameraya yansıdı.

KONUTTA DRONE'LU ARAMA

Çalışmalar kapsamında konutun üzerinde olay yeri inceleme ekiplerine ait bir drone uçuruldu. Öte yandan konuta getirilen bir polis köpeği de aramalarda yer aldı.

KONSOLOSLUK KONUTUNA İTFAİYE ARACI GELDİ

Konuta, çalışmalar devam ederken arkasında bir su motoru ve jeneratör bulunan bir itfaiye aracı geldi. Ekiplerin konutun bahçesinde bulunan su kuyusunda inceleme yapması bekleniyordu. Ancak itfaiye aracı içeriye girmedi.

KONSOLOSLUKTA DA ARAMALAR YAPILDI

Konsolosluğa ait konutta aramalar devam ederken, geçtiğimiz günlerde arama yapılan Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda da olay yeri inceleme ekipleri arama yaptı.

ÇALIŞMALAR 9 SAAT SÜRDÜ

16.35 sıralarında başlatılan çalışmalar gece 01.40 sıralarında sona erdi. Konut önünden önce Suud yetkililer ardından da Türk yetkililer ile birlikte olay yeri inceleme ekipleri ayrıldı.