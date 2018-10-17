17 Ekim 2018 13:17

Kaşıkçı soruşturmasında yeni gelişme

Kaşıkçı soruşturmasında yeni gelişme
Suudi Başkonsolosu'nun evinde bu akşam arama yapılabilir.
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Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili oluşturulan araştırma ekibi, 13 gün sonra dün binaya girmiş ve 9 saatlik çalışmalarını sabaha karşı sonlandırmıştı.

Dış basına konuşan Türk yetkililer “Başkonsoloslukta inceleme yapan Türk uzmanlar gerekli delilleri topladı. Bunun arasında toprak da var” açıklaması yapmışlardı.

KONSOLOSUN EVİNDE DE ARAMA VAR

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'nin evinde bu akşam arama gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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