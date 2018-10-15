Ankara Barosu Başkanlığı için üç aday yarışacak

HÜSEYİN ŞİMŞEK / BİRGÜN - Ankara Barosu’nun 65’inci Olağan Genel Kurulu, hafta sonu yapılacak. Baro Başkan Yardımcısı Erinç Sağkan Demokratik Sol Avukatlar Grubu adına seçimlere katılırken 10 Ekim katliamı, Soma maden faciası gibi toplumsal davaların avukatı Murat Kemal Gündüz de Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar Grubu adına yarışacak. TBMM seçimlerinde “Cumhur ittifakı” adı altında bir araya gelen AKP ve MHP'nin adayı da Gencer Özdemir oldu.

BirGün: "Avukat dostlarımızdan özür dileriz"

Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde toplanacak ve iki gün sürecek Genel Kurul'da, baroya kayıtlı 15 bin avukat yeni başkanını seçecek.

“Mücadeleci ve güçlü bir baro için”

Seçimler öncesinde BirGün’e konuşan Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar Grubu Başkan adayı avukat Murat Kemal Gündüz, “Kaldırıldığı söylenmesine karşın hukuka aykırı şekilde getirilen düzenlemelerle kurumsallaştırılarak kalıcı hale getirilen OHAL karanlığında dayatılan hukuksuzluklara ve adaletsizliklere karşı mesleğimize sahip çıkabilecek mücadeleci ve güçlü bir Baro için adayız” dedi.

Ankara Barosu’nun mevcut yönetiminin hukuksuzluklara tepki göstermediğinin altını çizen avukat Gündüz, “Savunma hakkına darbe vuran hukuksuzluklar içinde, savunma görevini yerine getiren avukatların savunma ihtiyacı içinde olduğu günlerden geçiyoruz. Avukatlar, savunma görevini yerine getirirken baskı ve saldırıya uğramakta, savunmalarından ötürü soruşturulmakta, tutuklanmaktadır. Adaletin güvencesi olan yargı ve savunma bağımsızlığını sağlamak için, daha özgürlükçü, daha demokratik, daha katılımcı bir Baro için adayız ve meslektaşlarımızın desteğini bekliyoruz” diye konuştu.

“Sorunların çözümü için somut adımlar”

Ankara Barosu Başkanlığı’na seçilmesi durumunda yapacaklarını da anlatan Gündüz, “Öncelikli hedeflerimiz arasında Baro merkez ve kurullarının demokratik işleyişinin sağlanması, mesleğimize yönelen saldırıların önlenmesi, avukatların yargının vazgeçilmez bir unsuru olduğunun kabul ettirilmesi, işçi ve stajyer avukatların yaşadıkları sorunların çözümüne dair birimler oluşturulması, kadın meslektaşlarımızın yaşadığı sorunların çözümü için somut adımlar atılması, bölünmüş adliye binaları dahil mesleği yürütürken yaşadığımız sorunların çözümü için yapacağımız çalışmalar bulunmaktadır” dedi.

“Hukuksuzluğa karşı mücadele”

Ankara Barosu Başkan Yardımcısı ve Demokratik Sol Avukatlar Grubu başkan adayı Erinç Sağkan ise ön seçimde 5 binin üzerinde avukatın desteğini alarak grubunu temsil hakkı kazandığını belirtti. Sağkan, BirGün’e yaptığı değerlendirmede, “Ülkenin içerisinde bulunduğu hukuksuzluk, adalete erişim hakkının kısıtlanması, adil yargılanma hakkının ihlali ve bağımsız savunmanın zedelenmesi konularına karşı mücadele edecek bir Ankara Barosu’nun oluşmasını istiyoruz” dedi.

“Bağımsız ve tarafsız yargı” vurgusu

Son yıllarda yargı bağımsızlığının ortadan kalktığını kaydeden Sağkan, “İnsanlarımızın kendilerini bir hukuki güvence içerisinde hissetmedikleri açık olarak görülmekte ve her kesimce ifade edilmektedir. Bu noktada görevimizin bir kamu hizmeti olduğu da göz önüne alınmalıdır. Ülkenin, avukatların bağımsızlığına her şeyden daha çok ihtiyacı bulunmaktadır. Tam da bu noktada biz, adil yargılanma hakkı ile bağımsız ve tarafsız yargı için, kişilerin temel hak ve özgürlükleri için bu göreve hazırız. Ve hiçbir baskı ile tahakkümden korkmuyoruz” ifadelerini kullandı.