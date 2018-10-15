Gece geç saatlerde Suriye üzerinden gelen toz bulutu nedeniyle kentte görüş mesafesi azalırken, vatandaşlar ve trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı. Kenti etkisi altına alan toz bulutu, gökyüzünü farklı bir renge bürüdü. Park halindeke araçların üzeri tozla kaplandı.
15 Ekim 2018 09:17
Toz bulutu Adıyaman’ı etkisi altına aldı
ADIYAMAN, gece saatlerinden itibaren Suriye üzerinden gelen toz bulutunun etkisi altında kaldı.
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