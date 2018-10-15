Kumpasa format atmışlar

Kumpas davaları hâkim ve savcılarının, yargılamalar sonrası delilleri ortadan kaldırmak için dijital materyallere “format attığı” ortaya çıktı.

Hakan Dirik/ CUMHURİYET- Kumpas davaları hâkim ve savcılarının, yargılamalar bittikten sonra aleyhlerine olabilecek delilleri ortadan kaldırmak için dijital materyallere “ format attığı” ortaya çıktı.

Önümüzdeki ay Yargıtay’da görülecek Ergenekon davası hâkim ve savcılarına davanın iddianamesinde, Ergenekon yargılama heyeti, delilleri “wipe” programıyla, “geri dönüşü olmayacak şekilde” yok etmekle suçlanıyor.

Ergenekon davası hâkimlerine karşı FETÖ üyeliğinden ayrı olarak açılan dava, Yargıtay’da görülecek. Ergenekon davasına bakan Özel Yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi hâkimleri Hüsnü Çalmuk, Sedat Sami Haşıloğlu, Ercan Fırat, Fatih Mehmet Uslu, Nihat Topal ve Hasan Hüseyin Özese ile savcılar Mehmet Ali Pekgüzel ve Mehmet Murat Dalkuş’un yargılanacağı davada sanıklar 600 yıla kadar hapis cezası istemiyle mahkemeye çıkacak. Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’un avukatı İlkay Sezer, Hüseyin Ersöz, CHP milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Mahmut Tanal, Ergenekon sanıkları Dursun Çiçek, Hasan Atilla Uğur gibi isimlerin aralarında bulunduğu 15 kişi davaya “müşteki” sıfatıyla katılıyor.

21 bilgisayar artık boş

Davanın Yargıtay tarafından kabul edilen iddianamesinde Ergenekon yargılamalarını yapanlara yönelik ilginç suçlamalar yer alıyor. Mahkeme heyeti, kendi aleyhlerine delillerin bulunduğu ve kumpas yargılamasının yapıldığı 21 bilgisiyara “ format atmakla” da suçlanıyor.

Suçlama, iddianamede “İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kullanımına tahsis edilen 21 adet masaüstü bilgisayara, yargılamanın gerçekleştirildiği Silivri Ceza İnfa Kurumları’nın bulunduğu yerleşkede, bilgisayarları teslim etmeden önce, UYAP genelgelerine ve olağan işleyişe aykırı biçimde, wipe programı ile kesinlikle geri dönüşü olmayacak şekilde format attırmak suretiyle, bilgi ve belgeleri sildirmek” ifadesiyle yer alıyor.