DHA - GENELKURMAY Başkanlığınca son bir haftada, "Terörle Mücadele Harekâtı" kapsamında son bir haftada, ikisi sözde lider kadroda olmak üzere 68 terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.
5 Ekim 2018 15:00
TSK az önce duyurdu: 68 terörist...
TSK, son bir haftada 68 teröristin etkisiz hale getirildiğini, teröristlerin ikisinin ise sözde lider kadroda olduklarını duyurdu.
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