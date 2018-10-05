5 Ekim 2018 15:00

TSK az önce duyurdu: 68 terörist...

TSK az önce duyurdu: 68 terörist...
TSK, son bir haftada 68 teröristin etkisiz hale getirildiğini, teröristlerin ikisinin ise sözde lider kadroda olduklarını duyurdu.
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DHA - GENELKURMAY Başkanlığınca son bir haftada, "Terörle Mücadele Harekâtı" kapsamında son bir haftada, ikisi sözde lider kadroda olmak üzere 68 terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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