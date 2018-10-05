TSK az önce duyurdu: 68 terörist...

TSK, son bir haftada 68 teröristin etkisiz hale getirildiğini, teröristlerin ikisinin ise sözde lider kadroda olduklarını duyurdu.

DHA - GENELKURMAY Başkanlığınca son bir haftada, "Terörle Mücadele Harekâtı" kapsamında son bir haftada, ikisi sözde lider kadroda olmak üzere 68 terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.