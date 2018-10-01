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1 Ekim 2018 16:27
Basın Ekspres yolu girişinde TIR devrildi
TEM Mahmutbey Basın Ekspres bağlantı yolunda TIR devrildi. İki şerit trafiğe kapatıldı. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bölgeye ekipler sevk edildi.
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